Advocaat Zegveld: excuses mooi en belangrijk

Advocaat Liesbeth Zegveld vindt het “heel mooi en belangrijk” dat Nederland excuses heeft aangeboden voor het geweld en de ernstige misdragingen door Nederland in Indonesië. Zegveld procedeert al twaalf jaar lang tegen de Staat in verschillende zaken van Indonesiërs die destijds het slachtoffer zijn geworden van executies, martelingen of verkrachtingen, of hun nabestaanden.

De afgelopen jaren had Nederland excuses gemaakt voor specifieke situaties zoals de executies van mannen in Rawagedeh. Zegveld wist via de rechter een schadevergoeding voor de weduwen voor elkaar te krijgen. Voor de kinderen van slachtoffers van executies loopt nog een rechtszaak.

“Nu gelden de excuses voor iedereen die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd te lijden had van het Nederlandse geweld”. Ze ziet dat deze houding van Nederland aansluit op de uitspraken van de Nederlandse rechters, die onlangs nog ten gunste van haar cliënten oordeelden. De Staat is onlangs ook niet in cassatie gegaan in de zaak van de Indonesische oud-strijder Yaseman, die in 1947 werd gemarteld door Nederlandse militairen.

Onvrede

Juist voor Nederland zelf is het belangrijk dat er excuses worden gemaakt, vindt Zegveld. Dat zegt iets over de manier waarop je als land met de eigen geschiedenis omgaat en op een eerlijke manier kan kijken naar de toekomst.

De advocaat begrijpt dat onder Indische Nederlanders onvrede bestaat over de excuses, omdat ook veel van hen tijdens die periode slachtoffer werden van geweld van Indonesische kant. Toch ziet ze een groot verschil, omdat het Nederlandse geweld werd aangestuurd door een overheid en die van de vrijheidsstrijders destijds niet. “Bij hen ging het om pure woede. Dan is niet duidelijk wie de excuses moet uitspreken, en bovendien kun je excuses niet afdwingen”, aldus Zegveld.