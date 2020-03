Haags festival Koningsdag afgelast om coronavirus

Het festival Kingsworld, dat op Koningsdag zou worden gehouden in Den Haag, is afgelast vanwege het coronavirus. Volgens de organisatoren is de onzekerheid te groot geworden en valt daar niet tegen te verzekeren. “Waar wij vooral bang voor zijn, is het risico dat de overheid ons op een later moment oplegt om het evenement te annuleren”, laten ze weten.