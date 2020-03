‘Nuchtere’ Nederlander gaat nog wel weekendje weg ondanks corona

Nederlanders blijven ‘gewoon’ weekendjes weg boeken ondanks de problemen rond het nieuwe coronavirus. Een rondgang onder hotelketens leert dat het vooral de zakelijke internationale reiziger is die zijn trip, al dan niet gedwongen, annuleert. Daar tegenover staat dat Nederlanders juist vaker een weekendje weg boeken in eigen land, vermoedelijk ter vervanging van een geplande vakantie in het buitenland.

Bij Fletcher Hotels, die in Nederland circa honderd hotels uitbaat, merken ze vooral dat zakelijke bijeenkomsten worden geannuleerd of uitgesteld. Daartegenover boekt de Nederlandse consument vaker een weekendje weg. De weekendboekingen vallen deze weken hoger uit in vergelijking met een jaar eerder. Opvallend detail is dat ouderen, de groep 70-plus, bij Fletcher Hotels minder boeken. Zij lijken geen risico te willen nemen, nu het virus wereldwijd vooral slachtoffers maakt onder senioren.

Bij hoteluitbater Van der Valk, ook goed voor bijna honderd hotels, zien ze een soortgelijke trend. De impact van het virus blijft vooral beperkt tot de internationale gasten, ook omdat zij zelf veelal niet mogen reizen door van hogerhand opgelegde reisrestricties. De “nuchtere Nederlander” blijft gewoon komen, aldus een woordvoerder. Het was volgens de Van der Valk-zegsman nog te vroeg om de specifieke impact van het virus op de activiteiten in Noord-Brabant te duiden, na de oproep van premier Mark Rutte aan de Brabanders om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Negatieve gevolgen

Bij NH Hotels wilde een zegsvrouw niets kwijt over de gevolgen van de virusuitbraak op boekingen en annuleringen. Ze benadrukt dat de impact moeilijk in te schatten is, maar dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Bij brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) komen ondertussen de nodige geluiden binnen van ondernemers over de grote hoeveelheid annuleringen en het uitblijven van nieuwe reserveringen. Volgens de sector zullen negatieve gevolgen langere tijd merkbaar zijn. De roep om een actieplan vanuit overheidswege wordt almaar luider. Het zijn ook vooral de hotels die het moeten hebben van de buitenlandse gasten, onder meer in Amsterdam en Den Haag, die hard worden geraakt.

KHN pleit voor het opzetten van een noodfonds voor ondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen door het coronavirus. Verder zou het voor horecaondernemers mogelijk moeten worden om renteloze overbruggingskredieten af te kunnen sluiten. Ook pleit KHN voor garantiefondsen en fiscale voordelen.