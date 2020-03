Japan trekt extra geld uit voor aanpak coronavirus

De Japanse overheid trekt extra geld uit voor de aanpak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe aangekondigd. Hij liet tevens weten dat beperkingen voor grote evenementen in Japan in ieder geval met nog zo’n tien dagen moeten worden verlengd.

Het gaat om investeringen van in totaal ongeveer 430 miljard yen, omgerekend zo’n 3,6 miljard euro. Dit geld is onder meer bestemd voor het versterken van de medische voorzieningen en uitkeringen aan ouders die tijdelijk niet kunnen werken omdat ze op hun kinderen moeten passen. In Japan zitten veel kinderen thuis omdat scholen in verband met het coronavirus hun deuren hebben gesloten.

Daarnaast heeft de overheid omgerekend meer dan 13 miljard euro beschikbaar voor speciale financiële steun aan bedrijven. Dat is veel meer dan de regering eerder had aangekondigd.

Het coronavirus heeft wereldwijd al meer dan 111.000 mensen besmet en er zijn meer dan 3800 besmette personen overleden. In Japan is sprake van economische ontwrichting. De uitbraak komt op een kritiek moment voor de derde economie van de wereld, omdat deze het geleidelijk economische herstel lijkt te frustreren. Daarnaast organiseert het Aziatische land later dit jaar de Olympische Spelen. Of dat grote evenement op de gebruikelijke wijze kan doorgaan, is nog niet duidelijk.