Rusland en Turkije ‘verdelen’ veilige zone in Syrië

Turkije en Rusland hebben afspraken gemaakt over het patrouilleren in een veilige zone in het noordwesten van Syrië. De Russen zullen het noordelijke deel van het gebied in de gaten houden en de Turken het zuidelijke deel.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu maakte dat dinsdag bekend. De twee landen werden het vorige week eens over het instellen van de veilige zone en over een staakt-het-vuren in de provincie Idlib. Toen was overigens wel sprake van gezamenlijke patrouilles.