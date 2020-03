Het coronavirus heeft alle deelstaten in Duitsland bereikt. Als laatste deelstaat meldde Saksen-Anhalt dinsdag een besmetting met het coronavirus.

Het gaat om een man in de plaats Halle. Het aantal besmettingen in heel Duitsland is nu 1224 met de meeste in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tot nu toe zijn twee mensen in Duitsland aan de gevolgen van het virus bezweken.