AEX veert op na koersdreun

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,6 procent in de plus op 498,46 punten. De hoofdindex raakte maandag 7,7 procent kwijt en zakte voor het eerst sinds januari 2019 onder de 500 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 751,06 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,7 procent. In Italië, waar de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden werden uitgebreid tot het hele land, won de beurs 1,1 procent.

Air France-KLM klom 0,9 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartcombinatie vervoerde in februari bijna een kwart minder passagiers naar Azië vanwege het coronavirus. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwde dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt. Basic-Fit steeg ruim 11 procent. De fitnessketen voerde zijn resultaten afgelopen jaar flink op. Volgens topman Rene Moos merkt het bedrijf nog weinig van het coronavirus.