Omzet transportsector daalt voor het eerst in drie jaar

De transportsector heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in drie jaar minder omzet gedraaid. Vooral binnenvaarders behaalden minder opbrengsten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Binnenvaarders wisten een jaar eerder nog te profiteren van het lage water. Schippers vervoerden daardoor weliswaar minder vracht, maar ze konden hogere prijzen vragen voor hun diensten. Daarnaast ontvingen ze een laagwatertoeslag. In het laatste kwartaal van 2019 waren de waterstanden weer normaal en was dit effect dus uitgewerkt. De omzet van de binnenvaart was in der periode 19 procent lager dan een jaar eerder. Zeevaarders zagen hun omzet ook dalen, maar wel minder hard. De omzet van de hele transportsector daalde met ongeveer een half procent.

De wegvervoerders wisten het afgelopen kwartaal nog wel een omzetgroei te bereiken, van 1,5 procent. Dit was overigens de laagste stijging in zeven jaar.