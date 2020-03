Peter Koelewijn ontvangt oeuvreprijs Buma Awards

De zanger Peter Koelewijn is maandag bij de uitreiking van de Buma Awards geëerd voor zijn gehele oeuvre. In Studio 21 in Hilversum kreeg de 79-jarige zanger, vooral bekend van de klassieker Kom van dat dak af, een Lifetime Achievement Award. Behalve als artiest is Koelewijn ook al jarenlang actief als tekstschrijver en producent.