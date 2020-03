In België is de eerste coronapatiënt overleden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block maandag bevestigd. Het slachtoffer is een 74-jarige man, die in een ziekenhuis in Brussel was opgenomen.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.