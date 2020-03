Amerikaanse parlementariërs kiezen zelf voor quarantaine

De Amerikaanse afgevaardigde Doug Collins heeft zichzelf in quarantaine geplaatst omdat hij contact heeft gehad met iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Maryland. Niet veel later volgde zijn collega Matt Gaetz dat voorbeeld. Beide politici verkeerden zeer recent in het gezelschap van president Donald Trump.

Collins, een Republikein uit Georgia, zei maandag op Twitter dat partijgenoten een foto hadden ontdekt waarop hij stond met een persoon van wie inmiddels vaststaat dat hij de ziekte Covid-19 heeft. “Hoewel ik nog geen symptomen heb, heb ik toch tot zelf-isolatie besloten omdat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn”. Vrijdag was hij met Trump in Atlanta.

Gaetz blijft voorlopig ook thuis in afzondering. Hij vertegenwoordigt in het Congres een district in Florida namens de Republikeinse partij en woonde een politiek congres bij waar hij naar later bleek in de nabijheid vertoefde van een coronapatiënt. Volgens Amerikaanse journalisten vloog Gaetz maandag met Trump mee in het presidentiële vliegtuig Air Force One van Orlando naar Washington.