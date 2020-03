Wall Street keldert door grote onrust over olie en corona

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met buitengewoon zware koersverliezen gesloten. Net als in Europa en Azië reageerden beleggers op Wall Street op de scherpe daling van de olieprijs nadat Saudi-Arabië plotseling het mes in de prijzen had gezet en aankondigde de productie te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op de oliemarkt. Daarnaast spelen ook de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, een grote rol.

De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 7,8 procent op 23.846,35 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 7,6 procent lager gezet op 2746,15 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 7,3 procent op 7950,67 punten. Dat zijn de grootste dalingen sinds de financiële crisis van 2008.