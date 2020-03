Bestuur Pride Amsterdam stapt op na rel rond voorzitter Huffnagel

Aanleiding is “de aanhoudende onrust binnen de lhbti-community. Die ontstond afgelopen week na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1 radioprogramma Spraakmakers”, staat in een persverklaring.

Huffnagel liet zich toen uit over de vluchtelingencrisis aan de grens van Turkije en Griekenland.”We zien een kind en denken ‘oh wat zielig’, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd”, zei hij onder meer.

Bijna honderd actiegroepen eisten daarop het vertrek van Huffnagel als voorzitter van de organisatie van de jaarlijkse botenparade in de Amsterdamse grachten. Het bestuur stelde eerder nog dat Huffnagel niet hoefde af te treden. Nu is besloten dat het voltallige bestuur aftreedt. Dat bestaat uit vijf leden, inclusief voorzitter Huffnagel.

Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd om als formateur op zoek te gaan naar kandidaten voor een nieuw bestuur. Alle voorbereidende activiteiten rondom Pride Amsterdam eind juli gaan gewoon door, meldt de stichting.