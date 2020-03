Franse minister van Cultuur besmet met coronavirus

De Franse minister van Cultuur Franck Riester is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een medische test uitgewezen, meldde zijn secretariaat maandag. Riester verblijft in zijn huis in Parijs en maakt het naar omstandigheden goed.

In de verklaring staat dat “minister positief is getest” nadat hij “symptomen” had gekregen die op de ziekte Covid-19 zouden kunnen duiden. Riester was vorige week verscheidene dagen aanwezig in het Franse parlement. Inmiddels hebben ook al vijf parlementsleden en enkele medewerkers de gevreesde virusinfectie opgelopen.