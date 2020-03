WHO: coronavirus-pandemie dichterbij

“Nu het virus voet aan de grond heeft gekregen in zo veel landen, is de dreiging van een pandemie zeer reëel geworden”, zegt Tedros. “Maar het zou de eerste pandemie in de geschiedenis zijn die beheersbaar is. We zijn niet overgeleverd aan de genade van het virus.”

Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. De WHO-topman stelt dat vier landen momenteel samen 93 procent van de 110.000 besmettingen in de wereld hebben gemeld. “We vinden het bemoedigend dat Italië met agressieve maatregelen komt om de epidemie te beheersen. We hopen dat die de komende dagen effectief blijken.”

De meeste besmettingen, ruim 80.000, zijn gemeld door China. Volgens Tedros is meer dan 70 procent van de patiënten in dat land weer hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis.