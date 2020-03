Bloedbad op beurzen Europa door zorgen corona en olie

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag opnieuw hard onderuitgegaan, na de zware koersverliezen op vrijdag. Er is grote onrust op de financiële markten door de vrees voor een economische recessie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de prijzenoorlog in de oliesector. Met name oliegerelateerde aandelen kregen rake klappen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 7,7 procent lager op 490,66 punten. De hoofdindex dook daarmee voor het eerst sinds januari 2019 onder de 500 puntengrens. De MidKap zakte 8,4 procent tot 740,03 punten. Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 8,4 procent kwijt.