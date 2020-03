Coronavirus nu overal in EU opgedoken

De autoriteiten op het eiland in de Middellandse Zee hebben nog geen informatie vrijgegeven over de patiënten. Minister Constantinos Ioannou (Volksgezondheid) geeft daar een persconferentie over.

In Europa is vooral Italië zwaar getroffen door het virus. Daar zijn meer dan 7300 besmettingen gemeld en 366 patiënten overleden. Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is inmiddels gestegen naar 321. Drie patiënten van in de tachtig zijn aan het virus bezweken.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld.