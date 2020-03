Bedrijven geven iets meer uit aan reclames op tv

Bedrijven hebben vorig jaar 829 miljoen euro uitgegeven aan reclames op Nederlandse televisie. Dat is 8 miljoen euro meer dan in 2018, heeft marketingorganisatie Screenforce uitgerekend. De onderzoekers zeggen dat het bedrag al jaren tussen de 795 miljoen en 850 miljoen euro schommelt.

Volgens het onderzoek keken Nederlanders vorig jaar gemiddeld 192 minuten per dag naar het televisiescherm, dus ruim drie uur. Dat is 4 minuten meer dan een jaar eerder. Daarbij gaat het niet alleen om reguliere televisieprogramma’s, maar ook om het kijken van dvd’s en diensten als Netflix en Videoland.

Screenforce verwacht dat de uitgaven dit jaar verder stijgen door het EK voetbal, de Olympische Spelen, het Eurovisiesongfestival in Rotterdam en de terugkeer van de Grand Prix van Nederland.

Procter & Gamble, het moederbedrijf van merken als Ariel, Gillette, Pampers en Dreft, is de grootste adverteerder op tv. Het bedrijf gaf daar afgelopen jaar 91,5 miljoen euro aan uit. Unilever is tweede met 85,3 miljoen euro, Albert Heijn staat derde met 75,5 miljoen euro. In de top 10 staan verder Lidl, A.S.Watson (Kruidvat, Trekpleister, Ici Paris), Jumbo, Nederlandse Loterij (Staatsloterij, Lotto, TOTO), Reckitt Benckiser (Durex, Veet, Clearasil, Nurofen), Omega Pharma (Davitamon, Just for Men) en Jacobs Douwe Egberts. Ferrero, het moederbedrijf van Nutella, TicTac en Kinder, is een opvallende stijger.