Wall Street hard onderuit na daling olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met grote verliezen aan de handelsweek begonnen. Net als in Europa en Azië reageerden beleggers op de plotselinge daling van de olieprijs met ruim 20 procent nadat Saudi-Arabië plotseling het mes in de prijzen had gezet en aankondigde de productie in april te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op oliegebied. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, scherp in de gaten gehouden. De Dow-Jonesindex kelderde in de eerste minuten 7 procent tot 24.063 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 6,9 procent lager gezet op 2768 punten en techbeurs Nasdaq verloor 6,8 procent op 7991 punten.

