OM sluit nog meer verdachten strafzaak MH17 niet uit

Het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn niet nog meer strafzaken rond het neerhalen van vlucht MH17. Dat er in de toekomst nog andere personen hiervoor vervolgd worden, sluit de officier van justitie echter nadrukkelijk niet uit. Het gaat dan mogelijk om “verantwoordelijken in de bevellijn” of bemanningsleden van het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht is geschoten.