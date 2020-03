Brussel bekijkt alle opties om economie te steunen

De verspreiding heeft een “enorme invloed” op mensen en de economie, zei ze over de situatie in onder meer Italië. “In deze moeilijke tijden vragen mensen op vele terreinen om meer Europa”, aldus Von der Leyen. “Maar zonder nieuwe begroting lukt dat niet”, zo verwees zij naar de mislukte onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027. Zij riep de lidstaten op daar “urgent” een akkoord over te sluiten. “Het is al heel laat.”

