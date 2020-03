Hoofdverdachten aanslag gebouw De Telegraaf ontkennen

Twee hoofdverdachten van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf hebben maandag bij de start van hun strafzaak elke betrokkenheid ontkend. “Niks mee te maken, van A tot Z niet”, zei Bilal el H. (26) in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tegen de rechters. Die begonnen na lange inleidende besprekingen in de loop van de ochtend met de inhoudelijke behandeling van de zaak.