Groot-Brittannië: terugkeerders uit Italië in quarantaine

Iedereen die terugkeert van Noord-Italië naar Groot-Brittannië moet veertien dagen in zelf-isolatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregel geldt ongeacht of men symptomen van de ziekte vertoont , zei het Britse ministerie van Volksgezondheid maandag.

Degenen die terugkeren uit andere gebieden in Italië en die symptomen ontwikkelen, zijn ook geïnstrueerd om zichzelf te isoleren, zei het ministerie.

De Italiaanse regering heeft besloten dat sinds zondag niemand de regio Lombardije in of uit mag, waaronder ook Milaan. De maatregel geldt ook voor veertien provincies in vier andere regio’s, waaronder de steden Venetië, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia en Rimini.