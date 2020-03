Kaartjes voor musical over Tina Turner gaan hard

De musical TINA, over het leven van zangeres Tina Turner, doet het goed. Een maand na de première in het Beatrix Theater in Utrecht zijn al 150.000 tickets verkocht.

"Het is ongelofelijk dat we in zo’n korte tijd al zo’n groot succes mogen ervaren met deze musical", zegt Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment. "De voorstelling is een absolute 'must see’ en dat wij nu al deze mijlpaal mogen behalen is een groot compliment voor de cast en crew", aldus Verlinde.

TINA vertelt het levensverhaal van Tina Turner, bekend van hits als Simply the Best en Proud Mary. Nyassa Alberta en Nurlaila Karim delen de hoofdrol in de Nederlandse musicalversie over de Queen of Rock 'n Roll.