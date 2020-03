Afrojack en gospelkoor 'interval act' op songfestival

Dj Afrojack treedt 16 mei op in Ahoy terwijl daar de stemmen worden geteld tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival. Dat heeft Head of Show Gerben Bakker maandag bekendgemaakt op NPO Radio 2.

"Wij gaan iets heel waanzinnigs doen met iemand die uit Rotterdam komt en al jarenlang in de top 10 van beste dj's ter wereld staat: onze eigen Afrojack", aldus Bakker. Afrojack zal niet alleen het podium betreden. De dj/producer verzorgt een show met een orkest van 65 man, een 25-koppig gospelkoor en een dancecrew van 40 man. Bakker: "Nog nooit eerder stonden er zoveel man op een songfestivalpodium."

Eerder verzorgden wereldsterren als Justin Timberlake en Madonna deze zogeheten interval act. De Queen of Pop kreeg tijdens de editie van vorig jaar een lading kritiek over zich heen omdat haar optreden toen nogal vals was.