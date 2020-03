Rutte: te vroeg voor coronamaatregelen economie

Het kabinet voelt nog niet voor "drastische maatregelen" om de effecten van het coronavirus op de economie op te vangen. "We kunnen een stootje hebben als Nederland", zegt premier Mark Rutte.

Paniek om het nieuwe coronavirus en onrust op de oliemarkt zorgden ervoor dat de AEX-hoofdindex van de aandelenbeurs in Amsterdam met ruim 7 procent kelderde op maandagochtend. Shell verloor meer dan 20 procent.

Volgens de regeringscoalitie is dat "zorgelijk", maar de meeste partijen achten het nog niet noodzakelijk om in te grijpen. Het virus is allereerst een gezondheidscrisis, benadrukken politici.

Buffers

Rob Jetten, voorman van regeringspartij D66, stelde zondag in Buitenhof voor om het investeringsfonds waar het kabinet aan werkt alvast in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis de economie kan ontwrichten. Maar zijn coalitiegenoten zitten daar nog niet op te wachten.

Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma moet dat fonds echt alleen worden gebruikt om de economie "structureel" te verbeteren. Ook Gert-Jan Segers pleit voor een pas op de plaats. "We houden de vinger aan de pols maar het is echt nog te vroeg om te zeggen: we moeten ingrijpen." Bovendien lopen bedrijven nou eenmaal risico, aldus de CU-voorman.

Volgens premier Rutte staat Nederland er voorlopig goed voor. "Onze buffers zijn maximaal gevuld." Hij wijst op de "historisch lage werkloosheid, de lage staatsschuld, het begrotingsoverschot. We kunnen echt een klap hebben."