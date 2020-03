Poolse herdenkingsmars Holocaust uitgesteld wegens corona

In Polen is de jaarlijkse mars voor de herdenking van de Holocaust uitgesteld vanwege angst voor het coronavirus, zeiden de organisatoren. Het internationale educatieve evenement brengt ieder jaar in april overlevenden en studenten van over de hele wereld naar Auschwitz-Birkenau.

“Na overleg met de gezondheidsinstanties en overheidsfunctionarissen, zijn we met een zwaar hart gedwongen het uitstel van de March of the Living in Polen aan te kondigen,” zei Shmuel Rosenman, voorzitter van het evenement. “Onze eerste zorg is de gezondheid van de vele deelnemers en de overlevenden van de Holocaust die zich bij hen zouden voegen.”

Jaarlijks lopen meer dan 8000 deelnemers van over de hele wereld deze mars van de overlevenden als symbool van overleving en als statement dat de Shoah nooit meer mag gebeuren. De mars wordt sinds 1988 gehouden en het is voor het eerst dat deze wordt uitgesteld.

Tot nu toe zijn elf gevallen van besmetting met coronavirus in Polen bevestigd.