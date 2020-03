Contant afrekenen aan de kassa blijft volop mogelijk

Bij de ruim duizend door DNB onderzochte winkeliers kon halverwege vorig jaar in gemiddeld 97 procent van de gevallen met contant geld worden afgerekend. De pinpas stond op de tweede plek en werd door 87 procent van de winkeliers geaccepteerd. Wel was sprake van verschillen tussen sectoren. Bij pompstations en gewone winkels kon doorgaans het vaakst met cash worden betaald.

Een vergelijkbaar onderzoek in Amsterdam schetst een iets ander beeld, constateert DNB. In de hoofdstad zou 93 procent van de winkeliers cash accepteren. Meer nog dan bij collega’s elders in het land, speelt voor de Amsterdamse winkeliers veiligheid een rol bij de overstap naar een cashloze winkel. Verder zijn Amsterdamse winkeliers koplopers in het accepteren van de creditcard. Dat wordt daar gemiddeld bij 69 procent geaccepteerd, tegen 43 procent landelijk. Dit is waarschijnlijk met het oog op de betaalkeuze van toeristen.

DNB vindt het belangrijk dat contant geld als betaalmiddel behouden blijft. Pinnen wordt weliswaar steeds populairder, maar veel laaggeletterden, ouderen of mensen met een visuele beperking hebben er moeite mee. De samenleving wordt bovendien te kwetsbaar voor grote storingen als consumenten alleen elektronisch kunnen betalen, zo heeft de toezichthouder eerder meermaals aangegeven.