De premier van Soedan, Abdalla Hamdok, is maandag aan de dood ontsnapt. In hoofdstad Khartoem overleefde hij een aanslag op het konvooi waarin hij reisde, meldden staatsmedia. De 64-jarige politicus is naar een veilige plek gebracht. Onduidelijk is of hij gewond raakte.

Wie de aanval op het konvooi uitvoerde is niet bekend.