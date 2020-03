Berlijn komt met steunmaatregelen vanwege coronavirus

Daarnaast trekt Berlijn de komende vier jaar 12,4 miljard euro extra uit voor investeringen. Daarmee geeft de Duitse regeringscoalitie toe aan de toegenomen druk om maatregelen te nemen nu het land wordt getroffen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Met de gekozen maatregelen probeert het kabinet-Merkel bedrijven gerust te stellen, zonder paniek te veroorzaken onder het publiek.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz liet weten dat nog niet duidelijk is of het coronavirus een uitdaging voor de economie vormt op de langere termijn. Wel zal de overheid altijd zorgen dat er genoeg geld is om de economie draaiende te houden, zei hij.