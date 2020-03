Premier Italië belooft massale ‘shocktherapie’ tegen coronavirus

“We zullen hier niet stoppen. We zullen een massale shocktherapie gebruiken. Om uit deze noodsituatie te komen, zullen we alle menselijke en economische bronnen aanwenden,” zei Conte in een interview met de Italiaanse krant la Repubblica.

Conte voegde eraan toe dat de overheid de flexibiliteit waarin de Europese begrotingsregels voorzien “volledig” zou gebruiken. Minister van Economie Zaken Roberto Gualtieri heeft vorige week ongeveer 7,5 miljard euro toegezegd om de economische gevolgen van de grootste uitbraak van het coronavirus in Europa op te vangen. Het Italiaanse begrotingstekort zal daardoor dit jaar stijgen van 2,2 procent tot 2,5 procent.