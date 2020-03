Spannende dag voor nabestaanden MH17

Een spannende dag is het voor de nabestaanden van de ramp met het MH17-vliegtuig van Malaysia Airlines. Maandag begint het proces bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, arriveerde al om 07.00 uur bij de rechtbank. Volgens hem is het een “ontzettend belangrijke” dag. “De nabestaanden hebben hier 5,5 jaar op gewacht. We hopen dat nu de waarheid boven tafel komt.”

In de rechtbank is slechts plek voor zo’n twintig nabestaanden van de slachtoffers, zegt Ploeg. Volgens hem volgen nog eens een paar honderd mensen het proces vanuit Nieuwegein.

Alle 298 inzittenden kwamen om het leven bij de crash op 17 juli 2014. In het vliegtuig zaten bijna 200 Nederlanders.