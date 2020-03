Stegeman hoort of plaatsen ‘bom’ op kazerne strafbaar is

Programmamaker Alberto Stegeman hoort maandag van de rechtbank in Zutphen of hij straf krijgt voor het plaatsen van een nepbom op een kazerne in ‘t Harde. Stegeman drong in 2018 voor zijn programma Undercover in Nederland de kazerne op de Veluwe binnen en liet in de eetzaal een koffer achter met het ‘explosief’, dat bestond uit klei, draden, een telefoon en 32 schroeven.