Amerikaanse senator in quarantaine om coronavirus

De Amerikaanse senator Ted Cruz heeft zichzelf in quarantaine geplaatst nadat hij tien dagen geleden contact heeft gehad op een politieke conferentie met iemand bij wie later het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Dat heeft de Republikein bekendgemaakt op Twitter.

Cruz heeft geen symptomen die bij de ziekte COVID-19 horen en hij zegt dat hij zich goed voelt. “Aangezien de ontmoeting tien dagen geleden was, de incubatietijd vijf tot zes dagen is, het een korte interactie was en ik geen ziektesymptomen heb, hebben de artsen mij verteld dat de kans klein is dat ik besmet ben.”

Op de betreffende conferentie waren ook president Donald Trump en vicepresident Mike Pence aanwezig. Zij hebben naar eigen zeggen geen contact gehad met de besmette persoon.

Volgens Cruz zien de dokters geen gevaar voor hem of mensen met wie hij de afgelopen periode contact heeft gehad. “Voor de zekerheid, en al helemaal omdat ik vaak kiezers ontmoet, blijf ik thuis tot er veertien dagen voorbij zijn sinds de conferentie waar de ontmoeting plaatsvond”, aldus de Texaanse senator.