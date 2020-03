Aantal nieuwe gevallen coronavirus China weer lager

Het aantal mensen bij wie in China op zondag het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is lager dan op zaterdag. Het gaat om veertig mensen, tegenover 44 een dag eerder. Er zijn 22 nieuwe doden gevallen door het longvirus, dat is vijf minder dan een dag eerder.

Het totale aantal besmettingen in China komt nu uit op 80.735 en het dodental in China ligt op 3119. De meeste gevallen bevinden zich in de provincie Hubei. Daar zijn 21 doden gevallen en 36 nieuwe gevallen vastgesteld.