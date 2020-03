Tienduizenden vragen aandacht voor vrouwenrechten op vrouwendag

Tienduizenden mensen hebben zondag aandacht gevraagd voor vrouwenrechten. In de hele wereld gingen mensen de straat op om Internationale Vrouwendag te vieren. Op sommige plaatsen ging dat niet zonder slag of stoot, op sommige bijeenkomsten in Europa en Azië werden vrouwen aangevallen. In Azië werden evenementen afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In het ultraconservatieve Pakistan werden vrouwen die meeliepen in een mars aangevallen met stenen en stokken. In Kirgizië vielen gemaskerde mannen demonstranten in de hoofdstad Bisjkek aan. Ze verscheurden borden die door de deelnemers werden gedragen. De politie arresteerde daar tientallen demonstranten. In de Turkse stad Istanbul vuurde de politie traangas af op honderden vrouwen. Daarmee moesten ze worden tegengehouden, terwijl ze een mars in het centrum wilden lopen. De autoriteiten hadden de mars voor het tweede achtereenvolgende jaar verboden.

Op andere plaatsen verliepen de demonstraties vreedzamer.