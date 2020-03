Onbegrip Kamer over negeren waarschuwingen fraudejacht fiscus

Kamerleden van regerings- en oppositiepartijen reageren op de onthulling door Follow The Money van vertrouwelijke notities van hoge ambtenaren. Die zouden in ieder geval staatssecretaris Wiebes, die de Belastingdienst onder zijn hoede had, hebben bereikt. Wiebes heeft aantekeningen gemaakt in de kantlijn.

De ambtenaren wezen erop dat de fiscus ouders die nauwelijks iets kon worden aangerekend, aanpakte als fraudeurs en soms tienduizenden euro’s liet terugbetalen. Wiebes zag dat probleem, blijkt uit zijn notitie, maar “greep niet in”, constateert CDA’er Pieter Omtzigt.

De pijlen van de Kamer richten zich echter meer en meer op oud-minister Asscher. Die had al in 2014 een einde moeten maken aan de buitensporige afstraffing van ontvangers van de kinderopvangtoeslag, vindt onder andere D66.