Brabantse kinderopvang soepeler behandeld tijdens coronaregime

Omdat het virus met name in Noord-Brabant om zich heen grijpt, raadt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu inwoners van de provincie aan om thuis te blijven als ze hoesten of verkouden of koortsig zijn. Maar daardoor komen er misschien ook minder kinderen en medewerkers opdagen bij de kinderopvang. Daardoor zien kinderdagverblijven zich mogelijk gedwongen om grotere groepen te vormen of meer invallers in te zetten dan de regels toelaten.

De GGD’en, die toezicht houden op de kinderopvang, houden rekening met de moeilijkheden, zegt het ministerie. Al mogen “de veiligheid en het belang van kinderen niet evident worden geschaad”.