Kroatië wil minderjarigen uit Griekse opvangkampen opnemen

Kroatië, dat momenteel voorzitter is van de Europese Unie, is bereid minderjarige vluchtelingen op te nemen die onbegeleid in Griekse opvangkampen zitten. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Davor Bozinovic zondag gezegd in Zagreb. “Kroatië heeft de capaciteiten en heeft ook in het verleden al kinderen uit crisissituaties opgenomen”.