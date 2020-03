Ontmantelen V1 vertraagd, inwoners Wilp pas later naar huis

Bijna duizend inwoners van het Gelderse Wilp, die hun huizen zondag moesten verlaten tijdens het ontmantelen van een Duitse V1, mogen zondagavond pas later naar huis dan was voorzien. De bedoeling was dat ze om 19.00 uur naar huis konden, maar door onvoorziene tegenvallers wordt het een uur later, aldus een woordvoerder van de gemeente Deventer.

Het duurde zondagmiddag onverwacht lang voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD de tweede ontsteker uit het onbemande straalvliegtuig met springlading kon halen. De ontsteker zat stevig vastgeroest en is uiteindelijk met een zogenoemde watersnijder losgemaakt. De dienst had daar ruim vier uur voor nodig. De EOD wil het karwei zondag liefst helemaal afronden en werkt daarom in het donker door.

Uit veiligheidsoverwegingen moesten de bewoners van 427 adressen hun huis voor 07.00 uur zondagmorgen verlaten. Ze mogen nu om 20.00 uur terug, volgens de gemeente Deventer. De opvanglocatie die de gemeente had geregeld blijft open totdat iedereen weer thuis is. Honderden Wilpenaren bezochten zondag horecagelegenheden in de buurt die een speciaal arrangement hadden georganiseerd voor de evacués.

De zogenoemde ‘vliegende bom’ uit de Tweede Wereldoorlog ligt in een weiland langs de A1 bij Deventer. De niet-ontplofte V1 is vorig jaar gevonden bij wegwerkzaamheden aan de snelweg ter hoogte van Wilp. Het onbemande straalvliegtuig heeft 935 kilo springstof aan boord. De EOD snijdt die springlading in stukken nu de ontstekers uit het acht meter lange straalvliegtuig zijn gehaald. De stukken springstof worden later in de week bij Lochem tot ontploffing gebracht.