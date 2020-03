Alitalia schrapt vluchten op Milaan Malpensa

Alitalia schrapt vanaf maandag al haar vluchten van en naar het vliegveld Milaan Malpensa. Dat staat in een notitie van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, melden Italiaanse media. In het bericht staat dat het vliegen wordt gestaakt nadat vlucht AZ605 uit New York geland is. Deze staat gepland voor 10.40 uur.