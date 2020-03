JIT-landen blijven samenwerken in MH17-onderzoek

De opsporingsautoriteiten van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne blijven samenwerken in hun onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Dat hebben ze afgesproken vlak voor de start van het MH17-strafproces in Amsterdam, maandag.

Met de ondertekening van de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst wordt onderstreept dat het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 onverminderd blijft doorlopen, parallel aan de start van de strafzaak, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag.

“Met de ondertekening bevestigen de JIT-partners de jarenlange goede onderlinge samenwerking en de continuering daarvan. Ze spraken bovendien opnieuw hun vertrouwen in het Nederlands rechtssysteem uit.” JIT staat voor Joint Investigation Team. Daarin werken de betrokken landen samen. De JIT-partners zijn maandag bij de zitting. Zondag legden vertegenwoordigers uit de landen een krans bij het MH17-monument in Vijfhuizen om alle 298 omgekomen inzittenden van vlucht MH17 te herdenken.

Maandag gaat onder grote belangstelling van binnen- en buitenlandse media in het gerechtsgebouw op Schiphol het strafproces rond het neerhalen van het toestel van start. Het vliegtuig werd op 17 juli 2014 boven oostelijk Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Verdachten in het proces zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48). De eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner. Ze zijn vrijwel zeker niet bij de strafzaak aanwezig.