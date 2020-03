Duitse minister Spahn wil uitstel grote evenementen

Tot nog toe gebeurt dan volgens hem te aarzelend. “Gezien de dynamische ontwikkeling van de laatste dagen moet dat snel veranderen”, zei Spahn zondag tegen persbureau DPA. Als voorbeelden noemde hij onder meer wedstrijden in de Bundesliga, beurzen en grote concerten.

De regering is er alles aan gelegen de verspreiding van het gevreesde longvirus te vertragen. Meer dan duizend mensen bijeen te laten komen, is dan ook af te raden. Voor kleinere gezelschappen heeft het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, richtlijnen opgesteld. “Ik realiseer me welke gevolgen dat heeft voor burgers en organisatoren. We bespreken de komende dagen hoe we met de economische consequenties zullen omgaan”.

Spahn deed ook een beroep op de individuele verantwoordelijkheid. Hij vroeg de Duitsers de komende twee of drie maanden zorgvuldig af te wegen of een bezoek aan een drukke bijeenkomst wel nodig is. In Duitsland zijn tot dusver 847 infecties met het gevreesde coronavirus vastgesteld, ruim tien keer zoveel als acht dagen geleden. De deelstaat Noordrijn-Westfalen telt de meeste gevallen.