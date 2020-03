Staatsbezoek aan Indonesië begint dinsdag ondanks coronavirus

Koning Willem-Alexander begint dinsdag in Jakarta aan een vierdaags staatsbezoek aan Indonesië. Koningin Máxima en minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaan met hem mee. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) blijft in Nederland vanwege de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Het koningspaar is uitgenodigd door de Indonesische president Joko Widodo, die in april 2016 al eens op visite was in Nederland. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is gelijktijdig met een handelsdelegatie in Indonesië. Het aantal bedrijven dat zich vanwege corona voor de economische missie heeft afgemeld, is beperkt gebleven.

Willem-Alexander is het derde Nederlandse staatshoofd dat een staatsbezoek brengt aan voormalig Nederlands-Indië. Zijn grootmoeder koningin Juliana was er in 1971 en Willem-Alexander was er in 1995 bij toen zijn moeder koningin Beatrix Indonesië bezocht.

Toekomst

Tijdens dit staatsbezoek is de blik nadrukkelijk gericht op de gezamenlijke toekomst van de twee landen, waarbij Nederland een helpende hand wil toesteken bij bijvoorbeeld watermanagement, natuurbehoud, wetenschap en watertechnologie.

Het bezoek begint in en rond Jakarta, op het eiland Java. Er is onder meer een kranslegging op het ereveld Kalibata, waar veteranen uit de tegen Nederland gerichte onafhankelijkheidsoorlog hun laatste rustplaats hebben. Donderdag gaat het gezelschap naar Kalimantan op het eiland Borneo en de reis wordt vrijdag afgesloten rond het Tobameer op Sumatra.