Flinke toename coronapatiënten in VK en Zwitserland

Net als in Nederland is het aantal mensen dat besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus ook flink toegenomen in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De Britse gezondheidsautoriteiten meldden zondag 62 nieuwe gevallen. In totaal staan nu 273 patiënten geregistreerd. Tot dusver zijn twee van hen overleden. Inmiddels zijn meer dan 23.500 Britten getest op het longvirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt.