Nog tientallen vermisten na noodweer in Brazilië

Brandweerlieden en andere reddingswerkers zetten in de heuvels rond de zwaar getroffen kustplaats Guarajá, ten zuiden van São Paulo, hun zoektocht naar slachtoffers voort. In de nabijgelegen havenstad Santos en São Vicente is dat werk zaterdag gestaakt.

Hevige regenval is in deze tijd van het jaar een bekend verschijnsel in dit deel van Brazilië. In Guarujá viel vorige week binnen 24 uur echter 320 millimeter. Dat is meer dan normaal in de hele maand maart.