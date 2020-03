D66: maak haast met welvaartsfonds om coronarecessie op te vangen (2)

Het kabinet moet haast maken met het aangekondigde investeringsfonds, vindt D66. Dat is "urgenter dan ooit" nu het nieuwe coronavirus om zich heen grijpt en de economie dreigt te ontwrichten, zegt Rob Jetten, de leider van D66 in de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde met Prinsjesdag aan dat het werkt aan een miljardenfonds dat het 'verdienvermogen' van Nederland moet versterken. Het geld zou gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld innovatie en infrastructuur en andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse economie blijft bloeien. Maar een uitgewerkt plan ontbreekt nog altijd.

Nu de uitbraak van het coronavirus de wereldeconomie dreigt te schaden, moeten "we ons echt voorbereiden ook op een economische impact in Nederland", zegt Jetten in de politieke talkshow Buitenhof. Het kabinet moet dringend aan de slag met het investeringsfonds, zodat "we die miljarden klaar hebben staan om te investeren in het versterken van onze economie" als die stilvalt en gaat krimpen.

Jetten reageerde op waarschuwende woorden van voormalig centrale bankier Nout Wellink. Die vergeleek de coronacrisis met de diepe financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende jaren.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken ziet niets in het rechtstreeks inzetten van het fonds tegen de gevolgen van de coronacrisis, zoals verlammend ziekteverzuim of vraaguitval, liet hij vrijdag al weten. Het fonds is bedoeld voor "de komende dertig jaar. En als bijvoorbeeld mensen uitvallen, helpt geld daar niet tegen."