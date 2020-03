Eerste ontsteker uit ‘vliegende bom’ gehaald

“Na 75 jaar zat de boel behoorlijk vast. We moesten daarom een andere werkwijze kiezen. Zondagmiddag halen we op dezelfde manier de tweede ontsteker uit de bom. De derde ontsteker was elektrisch. Die werkt niet meer na 75 jaar, dus die hoeven we niet te verwijderen”, aldus Van der Zwet.

Het weghalen van de ontstekers is volgens de EOD het gevaarlijkste onderdeel van de klus. Als de ontstekers zijn verwijderd, wordt de 935 kilo springstof aan boord met een watersnijmachine in stukken gezaagd. De springstof wordt later in de week bij Lochem tot ontploffing gebracht.

De EOD verwacht het karwei zondag te kunnen afronden. Hoe lang het werk nog gaat duren is nog onduidelijk.

De niet-ontplofte V1 is vorig jaar gevonden bij wegwerkzaamheden aan de A1 ter hoogte van het Gelderse dorp Wilp. De V (Vergeltungswaffe) 1 is een onbemand straalvliegtuig met springlading dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog inzetten.