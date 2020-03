Duitsland wil opheldering over Italiaanse coronamaatregelen

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering over wat de strenge anti-coronavirusmaatregelen, die Italië heeft getroffen in het noorden van het land, betekenen voor Duitsers in het gebied. Volgens het ministerie staan de Duitse diplomatieke missies in het land klaar om “Duitsers in de getroffen gebieden indien nodig te ondersteunen”.