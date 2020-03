Ontstekers moeten "zonder enige vorm van schok" uit V1

Het verwijderen van de drie ontstekers uit de V1 die bij Deventer is gevonden, is het gevaarlijkste deel van de klus waar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zondag aan werkt. "Die moeten met beleid en zonder ook maar enige vorm van schok worden verwijderd", aldus majoor Peter Zaal van de EOD.

De ontstekers in de V (Vergeltungswaffe) 1 zijn uiterst gevoelig voor trillingen. De Duitsers hebben de bom op scherp gezet toen ze die in de Tweede Wereldoorlog afvuurden. Bij aanraking zou een mechanisme kunnen gaan werken dat zorgt voor detonatie van de bom.

Het weghalen van de ontstekers moet zondag voor de middag klaar zijn. Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer verloopt de klus tot nu toe volgens planning. De ontstekers worden in het weiland waar de "vliegende bom" ligt tot ontploffing gebracht. Pas daarna begint de EOD aan het verwijderen van de 935 kilo springstof aan boord van de V1. Die lading springstof wordt naar een andere plek gebracht om daar te exploderen.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) uit België is achter de hand op de landmachtkazerne in Soesterberg. Zij komen in actie als de EOD assistentie nodig heeft. Elf EOD'ers werken aan de klus langs de A1.